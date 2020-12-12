شاهد.. تدشين 4 مشروعات طرق بالمدينة المنورة بأطوال ‏‏172كم

دشنت وزارة النقل 4 مشروعات تنموية بالمدينة المنورة، لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال 172.8 كيلومتر. تحت رعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان
وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين طريق المدينة المنورة/حائل المزدوج المباشر بطول إجمالي يبلغ 124.4 كيلومتر، فيما يبلغ إجمالي أطوال أعمال المراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن مشروع جزء من طريق المدينة المنورة/العلا/ تبوك السريع 37.4 كيلومتر.
وأشارت إلى أنه تم تدشين جزئين من طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، الأول بطول إجمالي 1.8 كيلومتر، والثاني، بطول 5.3 كيلو متر، بالإضافة لمشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة المنورة/ينبع السريع 3.9 كيلومتر، والذي يساهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي. وفق “أخبار 24”.
أكد وزير النقل صالح الجاسر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وأنها حريصة على إيجاد السبل الكفيلة لتسريع إنجاز كل المشاريع التي تخدم أهاليها وزوارها، وتعكف على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين من خلال التباحث حول الآليات الجادة التي تضمن إنجاز المشروعات على أكمل وجه.
حفل تدشين مشاريع #وزارة_النقل بمنطقة #المدينة_المنوره . pic.twitter.com/3n60LrQhSs
— وزارة النقل (@SaudiTransport) December 12, 2020