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أخبار محلية > بالصور.. تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
12/12/2020   3:32 م

بالصور.. تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

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فوّجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ بداية موسم العمرة، أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام. 

وقالت الوكيلة المساعدة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، إن الرئاسة استقبلت أكثر من 26 ألف معتمرة في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المعتمرات في المرحلة الثانية والثالثة أكثر من 326 ألفا، أما قاصدات المسجد الحرام لأداء الصلاة فقد وصل عددهن إلى 670 ألف مصلية. 

وأكدت الدعدي نجاح مراحل العمرة الثلاث، والتزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، حيث تم توفير أفضل الخدمات لضمان سلامة زائرات وقاصدات المسجد الحرام.

تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرامتفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرامتفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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