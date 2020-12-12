“آل جابر” ينشر فيديو لعناق بين قائدين من “الشرعية” و”الانتقالي الجنوبي” ويعلق عليه

علق سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر على مقطع فيديو يوضح عناقاً بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين.
وقال: “عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف”.
وأضاف أن ذلك جاء بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها.
عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف ، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها. pic.twitter.com/n5wmSX4LZI
— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 12, 2020
وفق “أخبار 24”.