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أخبار محلية > ‏”الحياة الفطرية” تُعلق على واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏محمية “مرات”‏
14/12/2020   1:59 م

‏”الحياة الفطرية” تُعلق على واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏محمية “مرات”‏

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علق المركز الوطني لتنمية ‏الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين) على واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏منتزه مرات الوطني، مؤكدا أنه يعمل مع إدارة المنتزه لدعم سياج ‏الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.‏

وأوضح في بيان، أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة ‏في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها ‏بعض النقص في أفراد القطيع، إلى حين تسجيل أولى الولادات ‏البرية، والتي تعتبر مؤشرًا مهما لنجاح عملية الإطلاق.‏

وجاء بيان “الحياة الفطرية” عقب تداول مقاطع فيديو تظهر تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد ‏الحيوانات، داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق ‏وزارة البيئة عدداً من الظباء بها‎ وفق “أخبار 24”..‎

‏”الحياة الفطرية” تُعلق على واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏محمية “مرات”‏

أخبار محلية
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