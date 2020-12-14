‏”الحياة الفطرية” تُعلق على واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏محمية “مرات”‏

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين) على واقعة افتراس أحد الظباء داخل منتزه مرات الوطني، مؤكدا أنه يعمل مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.
وأوضح في بيان، أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع، إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية، والتي تعتبر مؤشرًا مهما لنجاح عملية الإطلاق.
وجاء بيان “الحياة الفطرية” عقب تداول مقاطع فيديو تظهر تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد الحيوانات، داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق وزارة البيئة عدداً من الظباء بها وفق “أخبار 24”..