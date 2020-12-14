تفاصيل جديدة بشأن إقالة “فيتوريا” من تدريب النصر

شهدت الساعات الماضية، تفاصيل جديدة بشأن إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت مصادر، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، اليوم الإثنين، إن الشرط الجزائي يقف حائلا أمام إدارة نادي النصر، لإلغاء عقد المدرب البرتغالي، من طرف واحد، حيث يتطلب منها توفير قيمة نصف عقده تقريبا.
وأوضحت المصادر أن فيتوريا جدد عقده مطلع الموسم الحالي لمدة موسمين، تنص فقرته الرئيسة أن يدفع الطرف الذي يخل بالعقد 50 % من نصف العقد المتبقي.
وتمني إدارة النصر نفسها الجلوس مع المدرب البرتغالي وإيجاد حل لفك الشراكة بينهما بالتراضي، وأن يكون التعويض للمدرب بمبلغ يرضي المدرب ولا يؤثر في خزينة النادي، فيما يرغب المدرب إكمال عقده أو الحصول على الشرط الجزائي كاملا.