علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، على خسارة الفريق أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين.
وقال ياسر القحطاني، في فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “أمس الهلال خسر 3 نقاط أمام الوحدة، هي خسارة مزعجة لكنها واردة في كرة القدم”.
وتابع نجم الهلال السابق: “الفريق كان يستحق الفوز، ولكن هذه الخسارة ستجعلنا نُثبت أقدامنا في الأرض ونعالج الأخطاء، ونعلم أن القادم أصعب”.
وكان الهلال سقط في فخ الهزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأحد، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.