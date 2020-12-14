نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أمل جديد.. “المريسل” يكشف عن مفاجأة بشأن قضية النصر ضد “برسبوليس”
14/12/2020   10:19 م

أمل جديد.. “المريسل” يكشف عن مفاجأة بشأن قضية النصر ضد “برسبوليس”

+ = -
1834

كشف الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، تطورات جديدة بشأن قضية نادي النصر، ضد نظيره برسبوليس الإيراني، وذلك بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي استضافتها الدوحة القطرية.

وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاجل وخاص.. وصل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة (كاس)”.

وتابع “المريسل”: “بخصوص تأجيل المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي النصر أدلة جديدة تثبت مخالفة النادي الإيراني وعدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة”.

وبعد المباراة التي خسرها النصر، قدم شكوى ضد برسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدداً تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار فيفا، بمنع النادي من التعاقدات. وفق “أخبار 24”.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ليقرر مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا، لتلجأ بعدها إدارة النصر لمحكمة (كاس).

أمل جديد.. “المريسل” يكشف عن مفاجأة بشأن قضية النصر ضد “برسبوليس”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126502.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.