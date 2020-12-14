أمل جديد.. “المريسل” يكشف عن مفاجأة بشأن قضية النصر ضد “برسبوليس”

كشف الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، تطورات جديدة بشأن قضية نادي النصر، ضد نظيره برسبوليس الإيراني، وذلك بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي استضافتها الدوحة القطرية.
وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاجل وخاص.. وصل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة (كاس)”.
وتابع “المريسل”: “بخصوص تأجيل المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي النصر أدلة جديدة تثبت مخالفة النادي الإيراني وعدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة”.
وبعد المباراة التي خسرها النصر، قدم شكوى ضد برسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدداً تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار فيفا، بمنع النادي من التعاقدات. وفق “أخبار 24”.
ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ليقرر مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا، لتلجأ بعدها إدارة النصر لمحكمة (كاس).
عاجل و خاص
وصل للاتحاد الاسيوي لكرة القدم و النادي الايراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة كاس بخصوص تأجيل المباراة النهائية و المقرر اقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي #النصر ادلة جديدة تثبت مخالفة النادي الايراني و عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 14, 2020