بالصور.. العيادات الشامله لقوي الامن بالخرج تُفعل اليوم العالمي للتطوع بجامعة الأمير سطام

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
قامت العيادات الشامله التخصصيه لقوي الامن بالخرج بتفعيل اليوم العالمى للتطوع وشرح مفهوم العمل التطوعي للعاملين في العيادات والمراجعين بمشاركة فريق التطوعي من جامعة الامير سطام بالخرج .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126516.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج