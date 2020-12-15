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أخبار الخرج > بالصور.. العيادات الشامله لقوي الامن بالخرج تُفعل اليوم العالمي للتطوع بجامعة الأمير سطام
15/12/2020   8:09 ص

بالصور.. العيادات الشامله لقوي الامن بالخرج تُفعل اليوم العالمي للتطوع بجامعة الأمير سطام

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قامت العيادات الشامله التخصصيه لقوي الامن بالخرج بتفعيل اليوم العالمى للتطوع وشرح مفهوم العمل التطوعي للعاملين في العيادات والمراجعين بمشاركة فريق التطوعي من جامعة الامير سطام بالخرج .

بالصور.. العيادات الشامله لقوي الامن بالخرج تُفعل اليوم العالمي للتطوع بجامعة الأمير سطام

أخبار الخرج
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