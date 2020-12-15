“تقويم التعليم”: بدء المرحلة الثالثة في تسجيل المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخص المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الثلاثاء)، بدء المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك سيكون بفتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط.
وأبانت أن الرخص المهنية، تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، حتى يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، يتبعه تسجيل معلمي التعليم العام خلال الفترة 18 – 24 ديسمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المعلمين الجدد؛ يكون تسجيلهم خلال الفترة 25 – 27 ديسمبر الحالي، مبينة أن اختبارات الفترة الأولى “اختبار التخصص” ستعقد خلال الفترة 23 – 30 يناير 2021م، واختبارات الفترة الثانية “الاختبار التربوي العام”، ستعقد خلال الفترة 20 – 26 مارس 2021م، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ في 30 مايو 2021م.