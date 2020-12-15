بالصور.. مجلس صلح في رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح

في ظل دعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله لبرنامجه لإصلاح ذات البين تم عقد مجلس صلح في مدينة الرياض بحضور المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ سعد بن سعود بن مظهور رئيس مركز رويضة السهول في المحمل والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ سلمان بن مروي الحافي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة والشيخ فيصل بن محمد بن حاضر الحراقين والشيخ محمد بن مبارك ابن مسن والشيخ عبدالله بن سعود بن عتيق السهلي والشيخ حمود بن جويعد الخمعلي والشيخ سعود بن محمد الحقباني والشيخ خالد بن سعد الحارثي والشيخ ناجي بن محمد ال صويان والشيخ محسن بن سعد السهلي والشيخ فهد بن هزاع العنزي والشيخ فايز بن صويلان الحقباني والشيخ سلمان بن ناصر ابا الروس والشيخ حناش بن جارالله العرجي والشيخ مبروك بن ماضي والشيخ ناصر بن راشد المهداني والشيخ فهد بن محمد الخمعلي واعيان اخرون .
وقد ألقى بهذه المناسبة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي كلمة شكر الله عزوجل فيه على نعمه ، ثم شكر مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد الأمين رعاهما الله على برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والذي ساهم ولله الحمد في نشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع .
وقد صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر ابن خرصان حامدا الله عزوجل ثم والد الجميع وزعيمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وعضده صاحب البرنامج ومؤسسه وداعمه سيد الجميع ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله والذي عم برنامجه الجميع من مبدأ ديني و إنساني ولازال البرنامج يحصد الثمار ولله الحمد ، شاكرًا باسم الجميع الشيخ دخيل الله بن محمد المحلفي السهلي على علمه الطيب والغانم والذي لا يستغرب على امثاله من النماذج المشرفة في المجتمع السعودي ، منوهًا بصحيفة الخرج اليوم على متابعتها وتغطيتها لهذا البرنامج التطوعي الكبير .