استعرضت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، خطوات التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وحددت مجموعة من الخطوات، تبدأ بتحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب، وتحديد المستفيد منه وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا إكمال الطلب بالضغط على التالي.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد دعا المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، وذلك حسب الأولويات التي حددتها الوزارة في وقت سابق.
وفق “أخبار 24”.