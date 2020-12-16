بطلب من الوفد السعودي.. إيقاف التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية بعد الاشتباه بوجود اختراق

اجتمع رئيس المجلس الأولمبي، أحمد الفهد، بالوفدين السعودي والقطري المتنافسين على استضافة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا حرص المجلس على نزاهة التصويت.
وجاء ذلك بعد أن طلب الوفد السعودي إيقاف التصويت على المدينة المستضيفة للألعاب الآسيوية، بعد ظهور لقطات في شاشة العرض الخاصة بالتصويت تظهر إمكانية تعرض عملية التصويت للاختراق والتلاعب.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن المجلس الأولمبي استجاب لطلب الوفد السعودي بالسماح لدخول أحد ممثلي الوفد إلى غرفة التحكم بالتصويت للتأكد من سلامة عملية التصويت بعد ظهور روابط لصفحات مشبوهة. وفق “أخبار 24”.