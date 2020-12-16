نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بطلب من الوفد السعودي.. إيقاف التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية بعد الاشتباه بوجود اختراق
16/12/2020   5:47 م

بطلب من الوفد السعودي.. إيقاف التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية بعد الاشتباه بوجود اختراق

+ = -
664

اجتمع رئيس المجلس الأولمبي، أحمد الفهد، بالوفدين السعودي والقطري المتنافسين على استضافة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا حرص المجلس على نزاهة التصويت.

وجاء ذلك بعد أن طلب الوفد السعودي إيقاف التصويت على المدينة المستضيفة للألعاب الآسيوية، بعد ظهور لقطات في شاشة العرض الخاصة بالتصويت تظهر إمكانية تعرض عملية التصويت للاختراق والتلاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المجلس الأولمبي استجاب لطلب الوفد السعودي بالسماح لدخول أحد ممثلي الوفد إلى غرفة التحكم بالتصويت للتأكد من سلامة عملية التصويت بعد ظهور روابط لصفحات مشبوهة. وفق “أخبار 24”.

بطلب من الوفد السعودي.. إيقاف التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية بعد الاشتباه بوجود اختراق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.