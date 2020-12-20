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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم الوساوس في عدد ركعات الصلاة؟ .. الشيخ الماجد يجيب
20/12/2020   6:29 م

بالفيديو.. ما حكم الوساوس في عدد ركعات الصلاة؟ .. الشيخ الماجد يجيب

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أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على تساؤل، حول حكم الوساوس التي تأتي في عدد ركعات الصلاة.

وأوضح الماجد، خلال مقابلة له مع برنامج “يستفتونك” على فضائية “الرسالة”، أن هذه المسألة الفقهية لها صورتان واحتمالان، أولهما الشك مع وجود حالة تحري لدى المصلي ترفعه إلى غلبة الظن.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يبني عليها المصلي صلاته، فإذا قال إنه شك في أداء 3 أم 4 ركعات، فعليه التحري فإذا ظهر أنها ثلاث أكمل الرابعة ويسجد سجدتين السهو، وإذا تحرى فوجدها أربع ركعات فيعتبر صحة ذلك ويسجد أيضا سجدتين. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الحالة الثانية، هي الشك المحض، وهي أن يتساوى عنده الأمران تماما، وليس عنده تحر، فعليه أن يبني على الأقل، ويأتي بالركعات الناقصة ويسجد للسهو، سواء كان ذلك قبل السلام أم بعده.

بالفيديو.. ما حكم الوساوس في عدد ركعات الصلاة؟ .. الشيخ الماجد يجيب

أخبار محلية
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