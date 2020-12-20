أتاحت إدارة الإرشاد الطلابي بتعليم الرياض، اليوم (الأحد)، هاتفاً استشارياً لتقديم الدعم والمساندة النفسية للطلاب والطالبات، تزامناً مع انتظامهم في الاختبارات الفصلية.
يأتي ذلك مع انتظام مليون طالب وطالبة بالرياض في الاختبارات الفصلية “عن بُعد” للعام الدراسي 1442هـ، وذلك للأسبوعين الـ17 والـ18 من الفصل الدراسي.
وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل، أنه تم تخصيص 3 وحدات إرشادية في جنوب الرياض على الهاتف0557319247، ووحدة شرق الرياض 8102879، ووحدة غرب الرياض 4654998، وذلك من الـساعة 8 صباحاً حتى الـ 11:30 صباحاً.
وفق “أخبار 24”.