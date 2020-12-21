بالفيديو.. من التي حقنت وزير الصحة بلقاح “كورونا”؟ وكيف كان شعورها أمام الكاميرات؟

روت اختصاصية المختبرات السعودية، حسناء أبو بكر، كيف كان شعورها عندما علمت بتوليها مهمة حقن وزير الصحة، توفيق الربيعة بلقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل غرفة التطعيم رقم H08 التابعة لأول مركز للقاحات في الرياض.
وذكرت أنها لم تعلم أنها ستقدم الجرعة لوزير الصحة إلا قبل ساعة من عملية حقن اللقاح، مضيفة أنها شعرت بالفرح والتوتر بنفس الوقت، وأن التوتر استمر معها عندما رأت الوزير قادمًا إليها وحوله الكاميرات لكنها تمالكت شعورها بفضل بشاشة وجه الوزير وكلماته المشجعة لها.
وأضافت، وفقا لـ”العربية” أنها شعرت بأن الوزير مثله كمثل أي مريض عادي، وأنه يتوجب عليها إكمال المهمة التي أسندت إليها، مؤكدة أن الوزير شجعها بكلماته أثناء عملية الحقن.
ولفتت إلى أنها متخصصة في المختبرات الإكلينيكية، وأن الحقن يعد عملاً سهلاً بالنسبة لها ولأي ممارس طبي كطبيب الطوارئ أو الممرضات أو طبيب عام، مضيفة أنها تشعر بالفخر لكونها مثلت المرأة السعودية ومثلت الممارسات الصحيات القادرات على التميز والإنجاز.
وقدمت الشكر لأسرتها على دعمها لها، وكذلك الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأنه أعطى المرأة السعودية الفرصة لإثبات ذاتها وجدارتها في مختلف المجالات.
حسناء أبو بكر.. الأخصائية السعودية التي أعطت الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتك لمواطن ومقيم ووزير الصحة السعودي، تحكي لـ #العربية مشاهداتها في انطلاقة حملة التطعيم ضد #كورونا pic.twitter.com/1EnSHzrc2k
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 20, 2020
وفق “أخبار 24”.