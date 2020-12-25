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أخبار محلية > شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”
25/12/2020   7:09 م

شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص “إمفيتامين” مخدر كانت مخبأة داخل شحنة “ثوم”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأبان أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم 7 متهمين بينهم 3 مواطنين و4 مقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

شاهد.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

شاهد.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

شاهد.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

شاهد.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”

أخبار محلية
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