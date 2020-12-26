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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تفتح باب التسجيل للفصل الثاني بمراكز الرعاية النهارية
26/12/2020   8:14 ص

“الموارد البشرية” تفتح باب التسجيل للفصل الثاني بمراكز الرعاية النهارية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية، ابتداءً من 27 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

واشترطت الوزارة على من يرغب في التسجيل للفصل الثاني أن يكون من ذوي الإعاقة، وسعودي الجنسية، وخاليا من الأمراض السارية أو المعدية.

وتضمنت الشروط أن تكون درجة ذكاء ذي الاعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، 55 درجة وأقل، وأن يكون عمره بين سنتين و45 سنة، وألا يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.

وبينت أنه يمكن للمعاقين ممن يحملون بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في معرفة بقية الشروط وآلية العمل زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

“الموارد البشرية” تفتح باب التسجيل للفصل الثاني بمراكز الرعاية النهارية

أخبار محلية
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