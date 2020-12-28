به مطاعم ومواقف ووحدات فندقية .. شاهد مركز الخدمات النموذجي على طريق الهجرة السريع

استعرضت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم (الإثنين) أحدث الاستثمارات البلدية النوعية بها، وهو مركز الخدمات النموذجي على طريق الهجرة السريع.
وأكدت، في مقطع فيديو، أن المركز يقدم خدمات متكاملة لخدمة المسافرين، وتبلغ مساحته أكثر من 60 ألف متر مربع، كما هيأت به مسارات مُخصصة لدخول وخروج الحافلات والشاحنات، وتنظيم حركتها داخل المركز.
وأضافت أن المركز يحتوي على 62 موقفًا خاصًا للسيارات الصغيرة، و35 موقفًا للحافلات والشاحنات، ومجمع تجاري يوفر خدمات التموينات والمطاعم والمقاهي، بجانب شركة تشغل 17 وحدة للنُزل الفندقية. وفق “أخبار 24”.
كما يحتوي المركز على مسجد يستوعب 400 مصلٍ، و12 مضخة ديزل، و24 مضخة بنزين، ومناطق مخصصة للترفيه وألعاب الأطفال، بالإضافة لتطبيق أسس العمارة الخضراء من خلال الاستفادة من المياه الرمادية، وتوفير خدمة الشحن للسيارات الكهربائية.
#فيديوغرافيك ||
مركز الخدمات النموذجي ..
خدمات متكاملة لخدمة المسافرين على طريق الهجرة السريع #أمانة_المدينة#المدينة_المنورة pic.twitter.com/7PVCVj0AqS
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) December 28, 2020