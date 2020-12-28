“الضمان الصحي” يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج “نفيس” مع بداية يناير

وافق مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني، خلال اجتماعه أمس (الأحد) عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية “نفيس”، بدءًا من مطلع يناير 2021.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، عثمان القصبي أن تطبيق المرحلة الأولى من برنامج ” نفيس”، سينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين، ويسهم في اختصار الوقت والإجراءات عبر استثمار التقنية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية وميزانية عام 2021، وميزانية صندوق الضمان الصحي التعاوني الداعم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية لما زاد عن حدود التغطية لحدود المنافع لمواكبة أهداف استراتيجية المجلس 2020 – 2024 لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين. وفق “أخبار 24”.
كما اعتمد خطة الأمانة العامة لدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لتحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.