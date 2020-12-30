بمناسبة انتهاء الاختبارات .. وزير التعليم يوجه رسالة شكر وتهنئة للطلاب والمعلمين

وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ رسالة شكر وتهنئة لجميع الطلاب وطالبات المملكة، والمعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب المهني.
وجاءت رسالة وزير التعليم بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً تقديره للجهود التي بذلها الطلبة، مشيداً بحرصهم على التفاعل مع معلميهم في البيئة التعليمية الافتراضية.
وقدم “آل الشيخ” الشكر لأولياء أمور الطلاب الذين حرصوا على متابعة أبنائهم خلال الفصل الدراسي الأول، كما وجه الشكر أيضا للمعلمين والمعلمات لما قدموه من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قصص التفاعل والتفاني مع الطلاب والطالبات تحولت في ظل جائحة كورونا إلى قصص نجاح لم يتوقف فيها التعليم في المملكة يوماً واحداً، مضيفا أن ذلك جاء بفضل القيادة الرشيدة التي حرصت على تجنيب الطلاب والطالبات للمخاطر المحتملة بسبب كورونا.