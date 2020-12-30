محمد آل جابر: استهداف الحكومة اليمنية يؤكد حجم الخيبة والتخبط الذي وصل له صانعو الموت والتدمير

أوضح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن استهداف الحكومة اليمنية الذي وقع اليوم عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.
وأشار إلى أن الحادثة تؤكد حجم الخيبة والتخبط الذي وصل له صانعو الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.
وشدد آل جابر على أن اتفاق الرياض سيمضي قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مبيناً أن التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أن الحادثة الإجرامية لن تثني قيادة الشرعية والتحالف عن استكمال تطبيع الأوضاع وعودة الحكومة وتلبية متطلبات المواطنين المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.