حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على نظيره الباطن، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة 54 عن طريق لاعبه رومارينهو قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81 ثم قلص فابيو آبرو النتيجة بهدف للباطن في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة منع أحمد حجازي هدف التعادل للباطن بعدما أبعد الكرة عن خط مرمى حارس الاتحاد غروهي.
وبهذا الفوز رفع الاتحاد ترتيبه إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، مؤقتاً بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الرابع والمتبقي له مباراة الجولة الـ 11، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 11 في المركز الـ 11.
د54′ هدف للاتحاد! ⚽
#رومارينهو يسجل الهدف الاول
#الباطن 0 : 1 #الاتحاد
#الباطن_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ayXGNdvZe6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2020
د81’ هدف للاتحاد! ⚽
#رومارينهو يضيف الهدف الثاني
#الباطن 0 : 2 #الاتحاد
#الباطن_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/Z1nWm6HdM3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2020
د90+3′ هدف للباطن! ⚽
#فابيو ابرو يقلص الفارق
#الباطن 1 : 2 #الاتحاد
#الباطن_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/Ev4pAVf6cR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2020
وفق “أخبار 24”.