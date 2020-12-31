بـ 10 لاعبين.. الشباب ينتزع تعادلاً مثيراً أمام الهلال ويقدم الصدارة على طبق من ذهب للأهلي

تعادل فريق الشباب أمام نظيره الهلال، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب فابيو مارتينيز، قبل أن يتعادل صالح الشهري لفريق الهلال في الدقيقة 87.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشباب تركي العمار في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، ليكمل فريقه اللقاء بـ 10 لاعبين.
ومع حلول الدقيقة 55 ألغى حكم المباراة هدفا لصالح الهلال سجله ياسر الشهراني، بعد العودة لتقنية الفيديو.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثالث، ليتراجع الاتحاد للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما وصل الهلال إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري.
ومنح الشباب هدية لفريق الأهلي، الذي يستعد لمواجهة التعاون، وفي الحال الفوز عليه سينتزع الصدارة من الأهلي بعدما يصل إلى النقطة 25.
وفق “أخبار 24”.