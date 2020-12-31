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اخبار رياضية > الحسن: النصر امتاز بالتركيز أمام الفيصلي.. وكنت في حاجة إلى الانسجام
31/12/2020   10:07 م

الحسن: النصر امتاز بالتركيز أمام الفيصلي.. وكنت في حاجة إلى الانسجام

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علق لاعب النصر علي الحسن،على فوز فريقه الصعب على الفيصلي بـ 3 أهداف لهدفين، بالجولة الـ 11 بدوري المحترفين، مؤكدًا أن التفاهم مع زميله بيتروس يزيد من مباراة لأخرى، مع كثرة التمرين واللعب بجواره باستمرار.

وقال الحسن بعد المباراة، إنه كان في حاجة فقط إلى الانسجام والتناغم، وهذا ما وجده مع بيتروس.

وأضاف، أن الفريق امتاز بالتركيز الكبير على مدار الشوطين، لذلك استحق الفوز في النهاية، واعداً جماهير فريقه بالأفضل. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12 بالترتيب، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13 في المركز التاسع، بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

الحسن: النصر امتاز بالتركيز أمام الفيصلي.. وكنت في حاجة إلى الانسجام

اخبار رياضية
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