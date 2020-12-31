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أخبار محلية > التعليم”: زيارات منصة مدرستي تجاوزت النصف مليار خلال الفصل الدراسي الأول
31/12/2020   5:36 م

التعليم”: زيارات منصة مدرستي تجاوزت النصف مليار خلال الفصل الدراسي الأول

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كشفت وزارة التعليم عن تقديم أكثر من 89 مليون درس افتراضي منذ انطلاق منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع 17 وقبل بدء الاختبارات.

وأكدت أن عدد زيارات الطلاب والطالبات للمنصة للتعليم الحكومي والأهلي بلغ أكثر من نصف مليار زيارة، وهو ما يؤكد القدرة على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت.

وأشارت إلى أن الأرقام كانت عالية لمعلمي المدارس في التعليم الحكومي في زيارة المنصة لتأدية رسالتهم التعليمية والتربوية، وبلغت أكثر من 400 ألف، بينما بلغ عدد زيارات المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي 14.2 ألف زيارة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن عدد الواجبات المنشأة من قبل الطلاب والطالبات بلغ 15.3 مليون واجب، بينما الاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات بلغت 2.2 مليون اختبار، فيما وصل عدد الاستفسارات المرسلة لغرف المعلمين إلى 10.1 مليون استفسار.

التعليم”: زيارات منصة مدرستي تجاوزت النصف مليار خلال الفصل الدراسي الأول

أخبار محلية
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