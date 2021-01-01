“الحصيني” يتوقع طقس الجمعة والسبت.. ويُحذر من الأمطار بتلك المناطق

توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية حتى غد (السبت)، أجواءً معتدلة نهاراً وباردة جداً ليلاً.
وأوضح الحصيني، أن التوقعات الحالية تُشير لهطول أمطار متفاوتة ومتفرقة حتى الغد، على أن تكون شبه غزيرة في نطاق محدود على أجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية والقصيم والرياض والصمان والشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي الجوف وحائل والكويت والبحرين وقطر.
ولفت إلى أن الأمطار ستمتد إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ناصحاً العوائل بالتنزه في النهار، والحرص على أخذ خيم وملابس شتوية في حال رغبتهم بالبقاء ليلاً في الأماكن المفتوحة بشمال ووسط المملكة، وغرب وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية. وفق “أخبار 24”.