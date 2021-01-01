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أخبار محلية > بالفيديو.. الملك سلمان يوضح سبب حب خصوم والده المؤسس له رغم حربه ضدهم
01/01/2021   8:31 ص

بالفيديو.. الملك سلمان يوضح سبب حب خصوم والده المؤسس له رغم حربه ضدهم

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز جانباً من كلمة سابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحدث خلالها عن والده الملك المؤسس، مبيناً السبب الذي جعله يحظى باحترام خصومه رغم المواجهة والخصومة معهم.  

وقال الملك سلمان إن من خصائص الملك عبدالعزيز وفاءه لمن وقف بجانبه منذ البداية وخاصة خلال فترة التوحيد، مضيفاً أنه نتيجة لنبل قصده وأساسه الصحيح، كان له أنصار كثيرون في أنحاء البلاد قبل توحيدها، وكان وفياً لهم ويعتني بهم.  

وروى موقفاً لوالده مع أحد شيوخ عنزه وهو نوري الشعلان، حيث كان الملك عبدالعزيز في ضيافته وابتسم في المجلس وقال له يا أخ نوري إن هؤلاء الحاضرين ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته، فرد عليه الشعلان قائلاً: “سيفك طويل يا طويل العمر”.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن والده رد على الشيخ نوري بأن سبب وجود هؤلاء في المجلس رغم الخصومة ليس السيف وإنما لأنه أعطاهم المكانة التي كانت لهم أيام سلطانهم، وقال مقولته الشهيرة: “إنهم بين آل سعود كآل سعود”، مشيراً إلى أن تلك الواقعة ذكرها خير الدين الزركلي في كتابه “شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز”.  

 

بالفيديو.. الملك سلمان يوضح سبب حب خصوم والده المؤسس له رغم حربه ضدهم

أخبار محلية
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