تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 11

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة العاشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتُستكمل منافسات الجولة الـ 11 من الدوري، بمواجهة ضمك ونظيره الفتح على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند 3:45 مساءً، ثم يلتقي العين نظيره أبها على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية عند 3:45 مساءً.
وفي ختام مباريات اليوم يلتقي الاتفاق نظيره الوحدة على استاد الأمير محمد بن فهد عند 5:35 مساءً.
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:
وفق “أخبار 24”.