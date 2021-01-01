بفارق 60 مليون ريال.. النصر والهلال يتسابقان لضم تيكسيرا

كشفت تقارير إعلامية آخر التطورات المتعلقة بالعروض المقدمة من إدارتي النصر والهلال لضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا.
وأوضحت التقارير أن الهلال تقدم بعرض لكسب خدمات اللاعب بقيمة 55.3 مليون ريال لمدة عامين، بينما قدم النصر عرضاً بقيمة 115 مليون ريال من أجل التعاقد مع اللاعب بعقد لمدة ثلاثة أعوام، ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه من هذه العروض خلال الأيام الأولى من يناير الجاري.
وأبانت وفقا لقناة “تي وأي سي سبورت”، أن عرض النصر نصّ على تقديم 92 مليون ريال للتعاقد مع اللاعب مع منحه امتيازات مالية ممثلة في مكافآت بقيمة 23 مليون ريال، ليصل الفارق بين عرضي النصر والهلال نحو 60 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما انتهى مع نادي جيانجسو سونينج الصيني بنهاية ديسمبر الماضي، حيث يحق له الرحيل لأي ناد بشكل مجاني، فيما تبلغ القيمة السوقية له 63 مليون ريال.