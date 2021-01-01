خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وذلك خلال استقباله لمبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر الصباح.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
وحضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.