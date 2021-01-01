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أخبار المناطق > إبعاد المقيم عن المملكة.. “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم أدينا بالتستر في تجارة الأقمشة والملابس بالرياض
01/01/2021   11:18 م

إبعاد المقيم عن المملكة.. “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم أدينا بالتستر في تجارة الأقمشة والملابس بالرياض

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شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة تجارة الملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن المحكمة الجزائية بالرياض قضت بغرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما نصت على إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن نظام مكافحة التستر نصّ على عقوبات مغلظة تصل للسجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.

إبعاد المقيم عن المملكة.. “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم أدينا بالتستر في تجارة الأقمشة والملابس بالرياض

أخبار المناطق
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