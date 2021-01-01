لم تراع خصوصية وقدسية المنطقة.. توجيه بإغلاق “صالة ألعاب” وتطبيق أقصى العقوبات بحقها في المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت “صالة ألعاب” تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقها.
وقالت إمارة المنطقة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن مقاطع فيديو متداولة أظهرت أن صالة الألعاب، والموجودة داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، نظمت احتفالية غير مرخصة.
وأوضحت أن الاحتفالية تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.
وأكدت الإمارة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية المدينة المنورة وخصوصيتها، مؤكدة على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
كما شددت على ضرورة الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، حيث ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.