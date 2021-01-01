نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لم تراع خصوصية وقدسية المنطقة.. توجيه بإغلاق “صالة ألعاب” وتطبيق أقصى العقوبات بحقها في المدينة المنورة
01/01/2021   11:19 م

لم تراع خصوصية وقدسية المنطقة.. توجيه بإغلاق “صالة ألعاب” وتطبيق أقصى العقوبات بحقها في المدينة المنورة

+ = -
846

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت “صالة ألعاب” تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقها.

وقالت إمارة المنطقة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن مقاطع فيديو متداولة أظهرت أن صالة الألعاب، والموجودة داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، نظمت احتفالية غير مرخصة.

وأوضحت أن الاحتفالية تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وأكدت الإمارة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية المدينة المنورة وخصوصيتها، مؤكدة على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

كما شددت على ضرورة الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، حيث ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

لم تراع خصوصية وقدسية المنطقة.. توجيه بإغلاق “صالة ألعاب” وتطبيق أقصى العقوبات بحقها في المدينة المنورة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129521.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.