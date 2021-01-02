“الموارد البشرية” تحرر أكثر من 14 ألف مخالفة في منشآت القطاع الخاص بالرياض خلال عام.. وهذه أبرزها

حررت إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أكثر من 14 الف مخالفة و9.5 ألف إنذار في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020م.
وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية، وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل وعدم تحديث بيانات المنشأة.
كما شملت عدم دفع أجور العاملين، وقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، والعمل بدون رخصة، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الإناث. وفق “أخبار 24”.
وأكد فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل.