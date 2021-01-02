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أخبار محلية > الشيخ السند: أبعدنا مئات “الإخوان” من الأمر بالمعروف بعد تغلغلهم في المجتمع.. وعالجنا 99% من تجاوزات العمل الميداني
02/01/2021   8:23 ص

الشيخ السند: أبعدنا مئات “الإخوان” من الأمر بالمعروف بعد تغلغلهم في المجتمع.. وعالجنا 99% من تجاوزات العمل الميداني

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أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، أن جماعة الإخوان المسلمين تغلغلت في المجتمعات الإسلامية، وأن على كل مسؤول أن يعمل على سلامة منهج موظفيه من أفكارهم.

وأوضح – خلال حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية” اليوم الجمعة – أن “الإخوان” تغلغلوا في المجتمع السعودي وأجهزته في الهيئة والتعليم، وأن هناك من تعاطف معهم، وأن من أعظم الواجبات على كل مسؤول أن يسعى جاهدا لمكافحة أفكارهم.

وأضاف أنه يجب ألا يدخل الهيئة إلا من كان متأكدا تماما من سلامة فكره ومنهجه، حيث إن كثيرا من المارقين عن الدين مرقوا من الدين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الهيئة وضعت استراتيجية للتعامل مع من تعاطف أو تأثر أو انتمى لهذه الفرقة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى إبعاد المئات منهم من الهيئة، كما وُضع برنامج دبلوم دراسي لمدة عام قبل النزول للميدان يركز على سلامة المعتقد ومنهج السلف الصالح، وتم تصحيح التجاوزات في العمل الميداني بنسبة 99%.

الشيخ السند: أبعدنا مئات “الإخوان” من الأمر بالمعروف بعد تغلغلهم في المجتمع.. وعالجنا 99% من تجاوزات العمل الميداني

أخبار محلية
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