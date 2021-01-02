الشيخ السند: أبعدنا مئات “الإخوان” من الأمر بالمعروف بعد تغلغلهم في المجتمع.. وعالجنا 99% من تجاوزات العمل الميداني

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، أن جماعة الإخوان المسلمين تغلغلت في المجتمعات الإسلامية، وأن على كل مسؤول أن يعمل على سلامة منهج موظفيه من أفكارهم.
وأوضح – خلال حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية” اليوم الجمعة – أن “الإخوان” تغلغلوا في المجتمع السعودي وأجهزته في الهيئة والتعليم، وأن هناك من تعاطف معهم، وأن من أعظم الواجبات على كل مسؤول أن يسعى جاهدا لمكافحة أفكارهم.
وأضاف أنه يجب ألا يدخل الهيئة إلا من كان متأكدا تماما من سلامة فكره ومنهجه، حيث إن كثيرا من المارقين عن الدين مرقوا من الدين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الهيئة وضعت استراتيجية للتعامل مع من تعاطف أو تأثر أو انتمى لهذه الفرقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إبعاد المئات منهم من الهيئة، كما وُضع برنامج دبلوم دراسي لمدة عام قبل النزول للميدان يركز على سلامة المعتقد ومنهج السلف الصالح، وتم تصحيح التجاوزات في العمل الميداني بنسبة 99%.
تنظيم #الإخوان_المسلمين تغلغل سابقاً في أجهزتنا الحكومية، وجهاز هيئة الأمر بالمعروف كان بوابة لدخول المتطرفين. عبد الرحمن السند رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعربية.#سؤال_مباشر#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/G78jWsabO1
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 1, 2021
أقمنا دورات بالتنسيق مع مركز القياس الوطني للتأكد من سلامة أفكار الموظفين، وأبعدنا المئات منهم بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف. عبد الرحمن السند رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعربية.#سؤال_مباشر#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/5USnU05Gf7
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 1, 2021