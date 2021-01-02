جولات رقابية على المحال التجارية بجدة والطائف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة أكثر من 14 ألف جولة رقابية صحية خلال الأسبوعين الماضيين على المحال والأسواق التجارية؛ وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.
ورصدت الأمانة أكثر من 800 مخالفة للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية.
كما نفذت أمانة الطائف أكثر من 550 جولة رقابية صحية؛ نتج عنها رصد 47 مخالفة للشروط الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا” في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و12 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الأمانة أنها ستكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية من أجل تصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.