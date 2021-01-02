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أخبار المناطق > حـادث مروري مروع بالقنفذة ينهي حياة شاب في الحال
02/01/2021   8:23 ص

حـادث مروري مروع بالقنفذة ينهي حياة شاب في الحال

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تـوفى أول أمس (الخميس)، شاب وهو في طريقه لمقر إقامته؛ إثر حـادث مروري مروع على طريق مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.  

وباشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني ودورية لأمن الطرق موقع الحـادث؛ حيث تبين وفـاة الشاب في الحال جراء ارتطام مركبته بسيارة صيانة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية أثناء توقفها في الطريق لتغيير الإنارة.

وأفادت مصادر وفقاً لـ”سبق”، بأن عمال الشركة أثناء تغييرهم الإنارة لم يضعوا لوحات تحذيرية أو مطبات صناعية؛ الأمر الذي تسبب في وفـاة الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، وجرى نقل جثـته إلى ثلاجة المستشفى.

حـادث مروري مروع بالقنفذة ينهي حياة شاب في الحال

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