وجبات خفيفة تحد من الجوع ولا ترفع نسبة ‏السكر

ينصح اختصاصيو التغذية العلاجية مرض السكري، بتناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، تكون غنية بالمواد المغذية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، بهدف الحد من الجوع والتحكم في مستويات السكر في الدم، مع تجنب الإفراط خشية زيادة الوزن.
وأوضحوا وفقاً لموقع “ذا هيلث” البريطاني، أنه يجب اختيار وجبات خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية، مع الحرص على أن تكون منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحراري، مثل:
الزبادي
يستحب تناول كوب واحد من الزبادي اليوناني، أو نصف كوب من الزبادي العادي، فهو منخفض في الكربوهيدرات ويحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، وغني بالبروتين ويحتوي على الكالسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور والزنك، ويمكن إضافة الفراولة أو التوت الأسود أو العنب البري أو الزبيب أو بعض المكسرات.
الكرفس
يعتبر هذه الخضار من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن لمرضى السكر الاستمتاع بها في أي وقت، فمحتواه منخفض من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والكوليسترول، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والفولات والبوتاسيوم.
ويمكن تناوله بغمسه في زبدة الفول السوداني أو الجبن القريش أو الحمص المصنوع منزليًا .
التفاح
يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من فيتامين ج والمغذيات النباتية والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم الموجودة في الفاكهة . وفق “أخبار 24”.
الفيشار
يشعرك بالشبع دون إضافة سعرات حرارية إضافية، كما أنه يطلق الجلوكوز في الدم ببطء، وهو غني بالألياف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.
جبن القريش
تناوله يشعرك بالشبع لفترة أطول، إذ يتم هضمه ببطء، وهو مصدر للبروتين، الكالسيوم وفيتامين أ والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك.