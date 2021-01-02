روت الممرضة “غزل العنزي”، قصة إنقاذها حياة شاب من الموت عقب اصطدام سيارته بشاحنة في الرياض فجر الأربعاء الماضي، وذلك بعد 6 أشهر من إنقاذها حياة شاب آخر تعرض لحـادث في حفر الباطن.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنها كانت في طريقها لقضاء إجازة بالرياض، حيث تفاجأت بوقوع حـادث مروري لشاب وقد تضررت سيارته بشكل كبير، مبينة أنها لم تتردد في تقديم المساعدة له وإنقاذ حياته.
وأبانت أنها طلبت من زوجها التوقف لتقدم المساعدة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب في الرأس والكتف، كما تعرض لنزيف بالأنف، وارتفاع في ضغط الدم، لافتة إلى أنها قدمت له الإسعافات الأولية، مؤكدة أن حالته الصحية الآن جيدة.
وكانت الممرضة “العنزي”، قد تمكنت في وقت سابق من إنقاذ حياة مصاب في حادِث مروري بمحافظة حفر الباطن، وذلك بتقديم الإسعافات الأولية له، إلى حين قدوم سيارة الإسعاف.
وفق “أخبار 24”.