نشر الممثل المصري أحمد حلمي صورة للمدرسة التي كان يدرس بها في محافظة جدة، بالمرحلة الثانوية، وعلّق عليها بقوله: “ذكريات”.
وذكر أحمد حلمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن جميع طلاب مدرسة الفيصل الثانوية كانوا يدخلون من الباب الكبير، إلاّ هو فقد كان يدخل من الباب الصغير.
وأوضح أن السبب يرجع لكون أن الباب الكبير يغلق بعد انتهاء زمن الحضور الصباحي، وبما أنه كان دائماً يحضر متأخرا فكان لا يدخل إلاّ من الباب الصغير الذي يظهر على اليمن بالصورة، مضيفاً “ذكريات تكسف”.
وعلق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالقول: “يبقى فيك حتة مننا يا نجم، وإن شاء الله نشوفك في المواسم وترجع إلى جدة ونزور المدرسة أنا وأنت”.
وكان أحمد قد نشر قبل 5 سنوات صورة له أمام بوابة المدرسة بجدة، وعلق عليها بقوله: “أمام باب مدرستي في جدة. ذكريات”.
يذكر أن حلمي أقام في المملكة سنوات عدّة مرافقاً لوالده، ودرس المرحلة الثانوية بجدة، قبل أن يغادر إلى مصر ليلتحق بالمعهد العالي للفنون.
وفق “أخبار 24”.