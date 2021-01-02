بعد يومين من البحث.. العثور على مفقود بـ”الحرة”‏ متوفى

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، العثور على شخص مفقود ”الحرة” بالمدينة المنورة، توفي، بعد يومين من البحث عنه.
وأكدت اليوم (السبت) أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفيًا من قبل الكنترول الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظرا لصعوبة التضاريس.
وكانت الجمعية وفق “أخبار 24” قد عثرت في وقت سابق على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، وأشارت إلى أن الفرق أنهت صباح أمس (الجمعة) الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.
انتهت الجولة الاولى من مهمة البحث عن مفقود الحره دون العثور عليه
وسوف يتم استئناف البحث بعد استراحة الاعضاء #مفقود_المدينة_المنورة #مفقود_الحره #عون_في_عونك pic.twitter.com/yQCtNRKs7O
— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) January 1, 2021