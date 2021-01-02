بالفيديو.. رئيس نادي الشباب خالد البلطان يتلقى لقاح كورونا

تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، اليوم (الجمعة)، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
وقال البلطان، خلال مقطع فيديو نشره نادي الشباب:”تلقيت صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد_19 وأشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد على الاهتمام البالغ بكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض العظيمة”.
وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: “الجميع استشعر بمبدأ الإنسان أولاً في كافة المجالات والقطاعات وشعرنا بهذا الاهتمام الذي ساعد على إدارة هذه الجائحة وحققت فيها بلادي نتائج عالية من الاهتمام والسيطرة على الوباء”. وفق “أخبار 24”.
وأتم البلطان تصريحاته بتوجيه الشكر لوزارة الصحة وجميع القائمين عليها؛ خاصة “رجال الخطوط الأمامية، وأدعو جميع المواطنين والمقيمين لسرعة التسجيل في المبادرة للحصول على اللقاح، وأتمنى الصحة للجميع”.
🎥 الأستاذ #خالد_البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا pic.twitter.com/Wq2H36AmXA
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 1, 2021