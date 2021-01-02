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اخبار رياضية > بسبب النصر.. “الدويش” يهاجم اتحاد الكرة في فترة “المسحل”
02/01/2021   1:42 م

بسبب النصر.. “الدويش” يهاجم اتحاد الكرة في فترة “المسحل”

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يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أن ما يتعرض له فريق النصر حاليا من ظلم في فترة تولي المسحل لرئاسة اتحاد الكرة لم يسبق وأن تعرض له الفريق الأصفر في تاريخه.

ونشر الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو لهدف مايكون الملغي في مباراة النصر والفيصلي وعلق عليه قائلا: “ما تعرّض له النصر في فترة اتحاد المسحل لم يسبق أنْ تعرض له في تاريخه”.

وحقق فريق النصر فوز صعبًا على الفيصلي، مساء أمس الخميس، بنتيجة 3 أهداف لهدفين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

بسبب النصر.. “الدويش” يهاجم اتحاد الكرة في فترة “المسحل”

اخبار رياضية
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