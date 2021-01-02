إصابة 4 من المشاركين في “رالي داكار 2021” بعد انقلاب مركبتهم

أصيب اليوم السبت، 4 مشاركين في افتتاح النسخة الـ 42 من رالي داكار المملكة 2021، بعد تعرض مركبتهم، للانقلاب في منطقة القاع بمركز قيا جنوب شرقي الطائف؛ وهم “أرجنتيني – مصري- هندي – بنجلاديشي”.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، سراج الحميدان، وفقًا لـ”سبق” أن المصابين الأربعة كانوا قد وصلوا إلى طوارئ مستشفى قيا العام اليوم السبت، بعد أن نُقلوا عن طريق الهلال الأحمر.
وأوضح “الحميدان”: “فور وصولهم هرع الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتلقوا العلاج اللازم، وكانت إصاباتهم خفيفة، وخرجوا جميعًا وهم بصحة جيدة”.
وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد افتتح فعاليات افتتاح النسخة الـ 42 من رالي داكار المملكة 2021، اليوم السبت، بجدة، على ساحل البحر الأحمر، وبمشاركة 559 متسابقًا من 49 دولة.