نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين.
تقدم التعاون في الدقيقة (30) عن طريق لاعبه عبدالله ساني، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تاوامبا، قابلها ساني المتمركز خلف دفاعات الأهلي بتسديدة مباغتة من العارضة القريبة في مرمى محمد العويس.
وفي الدقيقة (35) ضرب التعاون شباك الأهلي بالهدف الثاني، عن طريق عبدالله الجوعي، بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي التعاون في الجانب الأيسر تصل الكرة إلى تاوامبا داخل منطقة الجزاء يرسلها خلفية في اتجاه المنطلق الجوعي الذي سددها بيمينه على يمين حارس الأهلي محمد العويس.
وجاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة (45) من نصيب التعاون، عن طريق “تاوامبا” بعد مرتدة سريعة من الجانب الأيمن تصل الكرة إلى عبدالله الجوعي يراوغ معتز هوساوي ببراعة ويرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء في اتجاه تاوامبا الذي يقابلها بتسديدة في المرمى.
بهذه النتيجة رفع فريق التعاون رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس، في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 22 في المركز الثاني.
أحداث المباراة
شهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، توقف المباراة من أجل علاج لاعب الأهلي إدريس فتوحي، الذي سقط على أرضية الملعب بسبب الإصابة، وخرج اللاعب، وشارك بدًلا منه نوح الموسى.
وفي الدقيقة (11)، شهدت المباراة أولى البطاقات الصفراء، من نصيب لاعب التعاون سيدريك أميسي، بعد تدخل قوي على نجم الأهلي ماركو مارين.
وجاءت في الدقيقة (15) عرضية من ركنية من الجانب الأيسر لصالح التعاون، قابلها سانتوس برأسية قوية من العارضة القريبة، ولكنها تمر خطيرة أعلى مرمى حارس الأهلي محمد العويس، وبعدها بدقيقتين، جاءت عرضية من ركنية من الجانب الأيمن عن طريق سميحان النابت، قابلها محمد أبو سبعان برأسية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وفي الدقيقة (41) من أحداث الشوط الأول، شهدت محاولات مستمرة من جانب لاعبي نادي الأهلي، من أجل تقليص الفارق قبل نهاية شوط المباراة الأول دون خطورة تذكر على مرمى كاسيو.
وفي الدقيقة (46)، أجرى المدير الفني للأهلي تبديلا ثانيا بنزول سلطان مندش، وخروج عبدالرحمن غريب، وتبديلا ثالثا بنزول صامويل أوسو، وخروج ماركو مارين.
وحصل لاعب فريق التعاون حسن كادش على بطاقة صفراء، في الدقيقة (66)، بعد تدخل قوي على قدم لاعب الأهلي سلطان مندش، وبعدها بدقيقة حصل سميحان النابت على بطاقة صفراء أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (77) جاء التبديل الأول لفريق التعاون، بخروج عبدالله الجوعي، ونزول ميتشل ديوك، قبل أن يجري الأهلي التبديل الرابع، في الدقيقة (83) بدخول يوسف الحربي، بدًلا من المحترف ميتريتا.
وفي الدقيقة (81)، هدد فريق الأهلي مرمى التعاون، بتسديدة أولى جاءت من اللاعب السوري عمر السومة، ولكن حارس مرمى التعاون، البرازيلي كاسيو، نجح في التصدي لها ببراعة.
أهداف المباراة | #الاهلي 0 : 3 #التعاون
#الاهلي_التعاون pic.twitter.com/OjWwxgM3YK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2021