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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تعتمد المملكة لقاحاً آخر مضاداً لفيروس كورونا؟ استشاري أمراض معدية يجيب
02/01/2021   9:38 م

بالفيديو.. هل تعتمد المملكة لقاحاً آخر مضاداً لفيروس كورونا؟ استشاري أمراض معدية يجيب

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كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، الدكتور عوض العمري، مدى إمكانية الاعتماد على لقاح آخر في المملكة، مفسرًا انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليومية في المملكة خلال الفترة الحالية.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن هناك العديد من الجهات العالمية تعمل على إنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أنه حتى الآن تم الاعتراف بلقاحي “موديرنا” و”فايزر – بيونتيك” على مستوى العالم.

وأشار إلى أن لقاحي “إسترازينيكا” و”موديرنا” مرشحان للاعتماد في العديد من الدول، مؤكدًا أنه بعد مراجعتهما سيكون القرار النهائي في يد هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وذكر أن “موديرنا” يتمتع بفعالية تصل إلى 94%، وهو قريب من “فايزر – بيونتيك” على مستوى حيثية العمل، وإن كان “موديرنا” يتفوق في التخزين، حيث يحتاج إلى درجة حرارة 20 تحت الصفر، فيما يحتاج “فايزر – بيونتيك” إلى 70 درجة تحت الصفر للتخزين. وفق “أخبار 24”.

وفسّر العمري انخفاض أعداد الإصابات اليومية في المملكة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي الفيروس داخل البلاد، بالإضافة إلى الالتزام الكبير من جانب المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية.

بالفيديو.. هل تعتمد المملكة لقاحاً آخر مضاداً لفيروس كورونا؟ استشاري أمراض معدية يجيب

أخبار محلية
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