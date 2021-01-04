تسهيلاً على المستفيدين.. “العدل” تلغي 1000 تصنيف للدعاوى بالمحاكم

كشفت وزارة العدل عن اختصار تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم وذلك من خلال خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد عبر بوابة “ناجز”.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين خدماتها والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق.
وأوضحت أن التصانيف شملت 40 تصنيفًا في محاكم الأحوال الشخصية، وأكثر من 50 تصنيفًا في المحاكم العامة، و110 تصانيف في المحاكم الجزائية، و40 تصنيفًا في المحاكم العمالية، و40 تصنيفًا في المحاكم التجارية، و20 تصنيفًا في محاكم التنفيذ. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مشروع المحكمة النموذجية يستهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم.