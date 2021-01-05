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أخبار محلية > ولي العهد: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار
05/01/2021   8:25 ص

ولي العهد: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار

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قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون – بحول الله – قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا. وفق “أخبار 24”.

وسأل ولي العهد، العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

ولي العهد: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار

أخبار محلية
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