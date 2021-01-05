نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجوز صرف الزكاة للراغبين في الزواج ولا يملكون المال اللازم؟ الشيخ المنيع يجيب
05/01/2021   8:25 ص

هل يجوز صرف الزكاة للراغبين في الزواج ولا يملكون المال اللازم؟ الشيخ المنيع يجيب

+ = -
742

رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال حول الحكم في إعطاء الزكاة للإنسان الذي يريد الزواج ولا يملك المال اللازم.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إنه يجوز صرف الزكاة للشخص الذي يريد الزواج ولا يملك المال لأنه يُعتبر من الفقراء، مشيرًا إلى أن المساعدة في الزواج من مصارف الزكاة.

وأشار إلى أنه يجوز منح الفقراء والمساكين الزكاة، سواء كان ذلك لتأمين طعامهم أو مسكنهم أو علاجهم أو تعليمهم أو حفظهم من السير في طريق الفاحشة. وفق “أخبار 24”.

هل يجوز صرف الزكاة للراغبين في الزواج ولا يملكون المال اللازم؟ الشيخ المنيع يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130128.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.