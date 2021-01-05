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أخبار محلية > بالفيديو.. هل المياه التي تصل إلى منازلنا صالحة للشرب؟.. رئيس شركة المياه يوضح
05/01/2021   8:29 ص

بالفيديو.. هل المياه التي تصل إلى منازلنا صالحة للشرب؟.. رئيس شركة المياه يوضح

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قال رئيس شركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، إن الشركة تقوم بتوزيع 10 ملايين متر مكعب صالحة للشرب بالكامل يُستثنى منها بعض الأحياء في المنطقة الشرقية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك 400 حي بالمنطقة الشرقية نسبة ملوحة المياه فيها مرتفعة وغير صالحة للشرب، مبيناً أن هناك مشروعاً لحل هذه الإشكالية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحويل المياه المالحة بأكثر من 80 حياً بالشرقية إلى مياه صالحة للشرب، مبيناً أن نسبة جودة المياه في المنطقة كانت 50 والآن وصلت إلى 88%. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل المياه التي تصل إلى منازلنا صالحة للشرب؟.. رئيس شركة المياه يوضح

أخبار محلية
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