“الصحة”: الحصول على موعد التطعيم بلقاح “كورونا” يتم خلال 48 ساعة عبر “صحتي”

قالت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، إن الحصول على موعد التطعيم بلقاح فيروس “كورونا”، يتم خلال 48 ساعة عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تحميل تطبيق “صحتي” الإلكتروني، ومن ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار لقاح كورونا (covid 19) لتعبئة نموذج الطلب، وتحديد المستفيد من اللقاح، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، لتصل طالب الخدمة رسالة SMS بتحديد موعد تلقي جرعات اللقاح.
وأبانت أن مراكز لقاحات فيروس “كورونا” في الرياض وجدة والشرقية، شهدت حضورًا كبيرًا من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، مؤكدة أن المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخِدْمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.